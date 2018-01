Opel Insignia eindigt in de sloot bij Ferwert

Publicatie: zo 28 januari 2018 10.33 uur

FERWERT - Op de Hegebeintumerdyk tussen Ferwert en Hegebeintum is zondag in de vroege morgen een Opel Insignia te water geraakt. Het voertuig is door onbekende oorzaak in de berm beland, waarna het voertuig op de zijkant in een sloot tot stilstand kwam.

De brandweer van Ferwert, een ambulance en de politie kwamen ter plaatse nadat een passant 112 belde. Het voertuig en de omgeving werd grondig doorzocht, maar er werd niemand aangetroffen. Hierop keerden de hulpdiensten terug.

Een opmerkelijk feit was dat de bestuurder of bestuurster van het voertuig alles in het voertuig heeft achtergelaten. Berger BCF uit Leeuwarden heeft het voertuig geborgen. De eigenaar zal door de politie worden opgespoord.

