Echtpaar Hoekstra-Lindeboom 60 jaar getrouwd

Publicatie: za 27 januari 2018 13.20 uur

OENTSJERK - Wethouder Ellen Bruins Slot bracht zaterdag een bezoek aan het echtpaar Hoekstra-Lindeboom uit Oentsjerk. Op deze dag vieren Henk Hoekstra en Janke Hoekstra-Lindeboom dat zij 60 jaar getrouwd zijn.

De heer Hoekstra is op 2 december 1934 geboren in Ryptsjerk en mevrouw op 21 maart 1936 in Duitsland, waar haar ouders op dat moment aan het werk waren. Daar heeft zij ook op de lagere school gezeten tot het gezin terugverhuisde naar Wyns.

De heer Hoekstra en mevrouw Hoekstra-Lindeboom waren vroeger buren van elkaar. Tijdens zeiltochtjes op de Grote Wielen sloeg de vonk over. In 1958 is het echtpaar getrouwd en gaven een feest in het café van de ouders van mevrouw Hoekstra-Lindeboom aan de Canterlandseweg in Gytsjerk. Vroeger was zowel man als paard hier welkom voor een borrel en wat hooi.

