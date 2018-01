Eenzijdig ongeval op Centrale As bij Burgum

Publicatie: za 27 januari 2018 10.57 uur

BURGUM - Op de Centrale As ter hoogte van Burgum vond zaterdag rond 10.15 uur een eenzijdig ongeval plaats. In de auto zat een gezin en door onbekende oorzaak werd de vangrail geraakt en kwam het voertuig tot stilstand. De bestuurder kwam eerst rechts in de berm, stuurde naar links en via de vangrail kwam het voertuig weer rechts in de berm tot stilstand tegen de vangrail aldaar.

Uit voorzorg is een ambulance ter plaatse gekomen maar al snel werd duidelijk dat er niemand gewond werd geraakt. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

FOTONIEUWS