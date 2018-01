D66 doet mee aan verkiezingen in T-diel

Publicatie: vr 26 januari 2018 20.00 uur

BURGUM - De politieke partij D66 doet voor het eerst in 8 jaar tijd weer mee aan de gemeenteverkiezingen in Tytsjerksteradiel op 21 maart 2018. Recent is het verkiezingsprogramma, met als motto 'Samen werken aan een Vitale Mienskip', D66 Tytsjerksteradiel officieel vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij: goede zorg/gezondheid, onderwijs en wonen. Belangrijke ingrediënten voor een vitale mienskip.

De kandidaten van D66 die zich dit jaar in deze gemeente verkiesbaar stellen zijn: Erwin Duursma als lijsttrekker, Theo Jansma, Wiebe Kobus, Ypie Duursma-Groenewoud, Elise Boltjes en Anne Hekkema. "We hebben een kundig en energiek team samengesteld van mensen met diverse achtergronden en hart voor de regio. Samen gaan we voor een vitaal en open Tytsjerksteradiel" zegt lijsttrekker Erwin Duursma.