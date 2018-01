Gemeente wil 'zwembad Buitenpost' overnemen

Publicatie: vr 26 januari 2018 19.55 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen wil het beheer en de exploitatie van zwembad De Kûpe in Buitenpost overnemen. Dat is nu nog een verantwoordelijkheid van stichting Sportcentrum 8kspelen. Wethouder Jouke Spoelstra geeft aan dat het college graag, in goed overleg met het huidige bestuur en het personeel, deze overdracht verder vorm geven. Als stichtingsbestuurder zal de gemeente ervoor zorgen dat De Kûpe openblijft tot een nieuw zwembad klaar is.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad van Achtkarspelen om een nieuw energieneutraal zwembad te bouwen. De haalbaarheidsstudie die aan dit besluit voorafging, is nader uitgewerkt. Daarbij heeft het college gekeken naar de organisatievorm van het zwembad, het benodigde krediet en de gewenste locatie.

Locatie

Het nieuwe zwembad komt in de buurt van het huidige zwembad. Dat heeft als voordeel dat het zwembad gebruik kan blijven maken van de warmtekoppeling met het naastgelegen bedrijf Essentra. Bovendien is deze locatie centraal gelegen in Buitenpost en goed bereikbaar. In verband met het nabijgelegen tankstation, bekijkt de gemeente nog of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor de veiligheid.

Krediet

Het college vraagt de raad een investeringskrediet van € 5,9 miljoen. Dit bedrag is € 4,5 ton hoger dan het bedrag uit het haalbaarheidsonderzoek. De voornaamste oorzaak zijn de stijgende kosten in de bouwsector. Verder vraagt het college, op verzoek van waterpolovereniging PWC, een extra krediet van € 75.000 om het zwembad 2 meter diep te maken. De haalbaarheidsstudie ging uit van een diepte van 1,80 meter.

Na de nieuwbouw wil het college het beheer en de exploitatie van het zwembad overhevelen van de stichting naar een bv. Dit heeft fiscale voordelen. Volgend jaar komen er echter nieuwe landelijke regels, die kunnen leiden tot heroverweging van dit besluit.

De gemeenteraad van Achtkarspelen spreekt in februari over de nieuwbouw van zwembad De Kûpe in Buitenpost. Bij een positief besluit kan het college verder met de ontwikkeling. Naar verwachting start de bouw in 2019 en kan er medio 2020 in het nieuwe zwembad gezwommen worden.