Hoogste rechter buigt zich over dwangsom motorclub

Publicatie: vr 26 januari 2018 13.51 uur

DRACHTEN - Motorclub 'Dirty to be' uit Drachten en het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland staan aankomende dinsdag tegenover elkaar bij de Raad van State. Dan vindt er een zitting plaats over de dwangsom die het gemeentebestuur heeft opgelegd voor het 'illegale' clubhuis aan De Gaffel.

De geldboete is opgelegd omdat het gebouw in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. De motorclub is het daar niet mee eens. Een eerder beroep werd door de Rechtbank Noord-Nederland nog ongegrond verklaard. De motorclub laat het er niet bij zitten en stapt nu naar het hoogste rechtsorgaan van Nederland voor een uitspraak.

Het oordeel van de Raad van State volgt vaak in minimaal zes weken. De club vraagt daarom ook aan de voorzieningenrechter om de dwangsom, in afwachting van de definitieve uitspraak, te schorsen.