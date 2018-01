Raadsleden in oude klederdracht aan de slag

Publicatie: do 25 januari 2018 21.40 uur

AUGUSTINUSGA - De gemeenteraad van Achtkarspelen vergaderde donderdag op een bijzondere locatie, de Augustinitsjerke in Augustinusga. Het dorp werd deze avond uitgeroepen tot ‘Kultureel Haaddoarp 2018’ van de gemeente. De raad en het college van B. en W. vergaderden in klederdracht uit de tijd van de Stynsgeaster kunstschilder Willem Bartel van der Kooi (1768-1836).



Bijzondere raadsvergadering

De raadsvergadering startte om 19.00 uur en had een bijzonder programma. Het eerste deel van de avond gaat over de historie van Augustinusga. Wat is het verhaal van het rechthuis in Augustinusga en de 17de eeuwse gevelsteen op het Abrahamsplein? En wie was Augustinus, de naamgever van de kerk en het dorp? Hierna begon de reguliere raadsvergadering met onder andere op de agenda het onderwerp inwoners- en overheidsparticipatie. De avond werd opgeluisterd met muziek van fanfare De Bazuin uit Augustinusga en een lied over Willem Bartel van der Kooi van Meindert Talma, Wâlddichter/Wâldsjonger van Achtkarspelen.



Willem Bartel van der Kooi

In 2018 is het 250 jaar geleden dat Willem Bartel van der Kooi werd geboren in Augustinusga. Dit lustrum ziet projectgroep Portraits & Paradise als een uitgelezen kans om het leven en het werk van de schilder onder de aandacht te brengen. In dit kader worden komend jaar diverse culturele evenementen georganiseerd in Augustinusga.



Leeuwarden-Fryslân 2018

In 2018 is Leeuwarden ‘Kulturele Haadstêd’ van Europa, naast Valletta (Malta). Ook in Achtkarspelen zijn veel culturele activiteiten en evenementen. Voor inwoners en toeristen, voor jong en oud. Leeuwarden-Fryslân 2018 is een kans om de culturele rijkdom, de schoonheid en de mienskipssin van Achtkarspelen te laten zien.

