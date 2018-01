Projecten door stijgende bouwkosten fors duurder

Publicatie: do 25 januari 2018 18.10 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland zit met de handen in het haar wat betreft stijgende bouwkosten. Recentelijk werd bekend dat het Gomarus College fors duurder wordt en ook de bouw van bijvoorbeeld het Integraal Kindcentrum in Opeinde en het multifunctionele centrum in Drachtstercompagnie zullen naar verwachting niet binnen het budget blijven.

Wethouder Ron van der Leck kondigde de raad dinsdagavond aan om binnenkort de situatie onder de loep te nemen. "Het zijn externe factoren waar we rekening mee moeten houden. Er zijn onvoldoende werknemers voor al het werk. Er is zelfs een wachttijd voor heipalen. Hierdoor gaan de kosten automatisch omhoog."