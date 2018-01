Sluiting Passage 'voorlopig' van de baan

Publicatie: do 25 januari 2018 15.50 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdag niet ingestemd met het verzoek van ondernemer Haise Veen om de verbinding de verbinding tussen de Zuiderbuurt en Raadhuisplein in Drachten, beter bekend als 'De Passage', aan de openbaarheid te onttrekken. De deur is echter niet helemaal dicht, omdat de fracties er vanuit gaan dat de betrokken partijen met elkaar om tafel gaan.

Resultaat kan zijn dat de gemeenteraad in de toekomst opnieuw over het verzoek van sluiting debatteert. De Ronde Tafel-bijeenkomst van twee weken geleden kreeg een bijzondere wending toen Haise Veen tijdens de vergadering aangaf onder voorwaarden bereid te zijn om het verzoek voor sluiting van De Passage in te trekken. In dat geval zal de gemeente de bestrating en verlichting in de steeg moeten aanpakken.

De bijzondere wending zorgde ook voor grote verwarring onder de raadsleden. Helemaal omdat wethouder Ron van der Leck voor het debat ook nog aangaf dat er wat hem betreft "geen steekhoudende argumenten" van de winkeliers zijn om de steeg open te houden. 28 ondernemers hadden een handtekening onder een petitie gezet om De Passage open te houden.

De bal ligt wat de raad betreft nu bij Haise Veen, die duidelijk moet maken wat hij nu wil. Het voorstel om De Passage aan de openbaarheid te onttrekken, werd unaniem verworpen. Een motie van de Eerste Lokale Partij om het college te vragen voor de zomer met de betrokkenen in gesprek te gaan, haalde geen meerderheid. "Je moet niet met een motie een overleg afdwingen", vindt ChristenUnie-voorman Klaas van Veelen. De VVD steunde de motie van de ELP wel. "Wij denken dat zo’n gesprek niet automatisch tot stand komt", gaf fractievoorzitter Sipke Hoekstra aan.