Smallingerland: 'Minder streng Kinderpardon'

Publicatie: do 25 januari 2018 15.20 uur

DRACHTEN - Een brief van de gemeente Smallingerland moet de staatssecretaris Mark Harbers van justitie overtuigen om de regels rond het Kinderpardon soepeler te hanteren. De raad stemde dinsdag unaniem in met het initiatief van GroenLinks, PAUL en SmallingerlandsBelang.

"Sinds 2012 hebben we een Kinderpardon. Door de strikte hantering van de regels is maar liefst 92 procent van de aanvragen afgewezen. We hebben het dan over honderden kinderen die hier in Nederland thuis zijn", motiveerde fractievoorzitter Piet de Ruiter van GroenLinks. De brief moet een signaal zijn om anders met het Kinderpardon om te gaan.

Burgemeester Tom van Mourik stond positief tegenover het initiatief. Al erkende hij wel dat toepassing van het Kinderpardon niet altijd simpel is. De brief vraag om bij nieuwe besluitvorming rekening te houden met het signaal om minder strikt met de regels om te gaan. "De lijntjes van de partijen tot in Den Haag om te komen andere stellingname lijkt mij effectiever dan een motie." Toch ontraadde hij het initiatief niet. Verschillende partijen hadden al aangekondigd om ook een signaal naar hun Tweede Kamerleden af te geven.

Applaus kwam er bij de besluitvorming over de motie bij het instemmen van de VVD. Aanvankelijk stond fractievoorzitter Sipke Hoekstra op het standpunt dat zaken als het Kinderpardon niet bij de gemeente maar in de Tweede Kamer thuishoort. Hij ging overstag na een appèl van de andere partijen, die vonden dat een brief die unaniem door de raad wordt ondersteund, een sterker signaal geeft.