Onderzoek naar seksuele intimidatie in Sm'land

Publicatie: do 25 januari 2018 13.41 uur

DRACHTEN - Hoe groot is het probleem met seksuele intimidatie van meisjes in Smallingerland? Met die vraag wordt er het komende jaar een scan gedaan in de gemeente. Resultaten moeten in januari 2019 bekend zijn.

PvdA, GroenLinks en PAUL brachten dinsdagavond een motie in om aan te sluiten bij het project Safe Streets van de Verenigde Naties. In verschillende steden over de hele wereld worden scans uitgevoerd om te kijken hoe het gesteld is met de veiligheid van vrouwen en meisjes. Pijlers zijn preventie, aanpak en het vinden van de oorzaak.

"Seksuele intimidatie is een wereldwijd probleem. Wij willen problemen voor vrouwen in de publieke ruimte aanpakken, inzetten op preventie en de meldingsbereidheid te vergroten. Steden als Caïro, New Dehli en Rio de Janeiro doen al mij en wij vinden dat Smallingerland er mooi tussen staat", verklaarde raadslid Anton Pieters van de PvdA.

Na een betoog van burgemeester Tom van Mourik werd de ingediende motie iets genuanceerd. Smallingerland sluit niet aan bij Safe Streets, maar kiest, naar voorbeeld van dat project, een eigen route. "Een praktische aanpak die past bij de schaal in Smallingerland. Ik ben wel benieuwd als jongerenwerkers op middelbare scholen open met meisjes praten over of en hoe zij bejegend worden en of zij zich wel een echt onprettig voelen."

De scan zal de huidige stand van zaken in de gemeente in kaart brengen. Op basis van de uitkomsten wil de raad beslissen over een eventueel vervolg in de vorm van preventie, aanpak en oorzaak.