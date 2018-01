Aukje Miedema nieuwe kinderburgemeester

Publicatie: do 25 januari 2018 11.01 uur

DOKKUM - De raadszaal in Dokkum was woensdag een keer niet het toneel van politici, maar van leerlingen uit groep 7 en 8. Zij kwamen met familie, vrienden en vriendinnen naar de verkiezing van de negende kinderburgemeester van Dongeradeel. Na een spannende strijd werd Aukje Miedema van de Foeke Sjoerdsskoalle uit Oosternijkerk gekozen.

Er hadden zich 15 kinderen opgegeven als kandidaat. Ze moesten zich onder voorzitterschap van raadslid Rebecca Slijver (Dongeradeel Sociaal) in maximaal drie minuten presenteren aan een jury bestaande uit burgemeester M.C.M. Waanders en de raadsleden J. Klinkenberg-Franken (PvdA) en R. Hoekstra (CDA). De kandidaten mochten op de stoel van de echte burgemeester zitten en, uit het hoofd, een toespraakje houden.

Stuk voor stuk presenteerden de kinderen zich helder en duidelijk aan het publiek. Alsof ze nog nooit anders hadden gedaan. De jury had dan ook een zware taak om drie finalisten te kiezen. Toch sprongen de presentaties van Carmen Roux, Jesse Westerhof en Aukje Miedema, in de ogen van de jury, eruit. Deze drie gingen dan ook door naar de finaleronde, waarbij ze een onverwacht toespraakje moesten houden. De jury koos unaniem Aukje Miedema als nieuwe kinderburgemeester. Aukje had de krachtigste toespraak gehouden.

Aukje Miedema wordt donderdagavond in de raadsvergadering officieel geïnstalleerd als negende kinderburgemeester van Dongeradeel. De raad neemt dan ook afscheid van Noa Daannette Groenevelt, de vorige kinderburgemeester van Dongeradeel.