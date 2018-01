Toanielselskip “Nij Begjin” Koatstertille

Treast mei sûker en molke

It stik spilet him ôf yn it restaurant fan in sikehûs, dúdlik it plak dêr’t de bûte-en sikehûswrâld byinoar komme.

De minsken hearre dan ek of yn de iene, of yn de oare wrâld thús. Útsûndere Anneke, de barhâldster, omdat se wol by it sikehûs heart en dochs gjin pasjint is.

Sy en har man ha in 14 jierrige soan dy’t geregeldwei de buert tiranisearret.

Anneke heart fan alle kanten dat it gjin wûnder is dat de bern ôfglide nei de kriminaliteit as beide âlders sa noadich wurkje wolle!

En ynstee fan dat Anneke hieltyd pasjinten treast jout mei goede wurden en kofje, helpe dy har en har man.

Sil harren soan it rjochte paad werom fine? En wa is Marjanne?

In blijspul, hjir en dêr trochweefd mei eat dat oan it gefoel komt.

Útfierrings: 26 en 27 jannewaris – It Tillehûs Koatstertille.

