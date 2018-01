Burgemeester leest voor in Damwâld

Publicatie: wo 24 januari 2018 18.15 uur

DAMWâLD - Burgemeester Klaas Agricola was vandaag op de Botkeskoalle in Damwâld om in de klas voor te lezen. Vandaag was de start van de Nationale Voorleesdagen om de kinderen die nog niet kunnen lezen te stimuleren om te gaan lezen.

De kersverse burgemeester van de gemeente Dantumadiel Klaas Agricola was uitgenodigd om plaats te nemen in de voorleesstoel. Van daaruit las hij op prachtig gedragen wijze voor uit het boekje "Sttt.. tijger slaapt.." over een jarige tijger. Tegelijkertijd werd het verhaaltje sprekend uitgebeeld door een aantal leerlingen uit groep 4. Het publiek luisterde ademloos toe.

Maar er was nog een reden om een feestje te vieren. De school is namelijk een gecertificeerde Trijetalige skoalle geworden. Daarom werd vandaag officieel het certificaat en een check van €500 aan de directeur Alie Rienks overhandigd door Eelke Goodijk van Taalsintrum van Cedin.

En bij zo'n feest horen alle kinderen, dus kwamen de groepen 5 t/m 8 ook naar het speellokaal. Daar sloeg de burgemeester met een knuppel een pinaja kapot waar drie opdrachten in drie talen in bleken te zitten: Sing Happy birthday, het onthullen van een Fryske en Engelse boekenkast en de onthulling van het officiële bordje. Tot slot was er oranjekoek voor iedereen waarmee het feest compleet was!

FOTONIEUWS