Joyrider met gestolen auto uit Triemen ramde paal

Publicatie: wo 24 januari 2018 15.07 uur

TRIEMEN - Een 22-jarige man uit Groningen, die in juli vorig jaar met een gestolen auto uit de Triemen een lantaarnpaal ramde in Groningen, moet voor straf 120 uur werken. De politierechter legde hem daarnaast een maand voorwaardelijke celstraf op. Omdat hij zonder rijbewijs reed, moet hij ook twee weken de cel in.

De auto werd in de nacht van 7 op 8 juli gestolen in deTriemen. De eigenaar had die nacht vanwege de warmte een raam in de woning opengelaten. Hij zag op een zeker moment dat de autosleutels uit zijn woning waren verdwenen en dat de auto van onder de carport verdwenen was. Hij belde daarop de politie.

Achtervolging

Na een achtervolging door de politie, rond vijf uur diezelfde nacht, ramde de Groninger met deze gestolen auto aan de Oostersluisweg in de stad een lantaarnpaal. Hij maakte zich daarna meteen uit de voeten. Getuigen belden de politie. Zij hadden een man zien wegrennen met een witte jas. De politie had de man die nacht al achtervolgd maar hij wist telkens te ontsnappen. Op basis van het signalement kwamen agenten bij de Stadjer uit. Toen hij van zijn bed werd gelicht, lag de witte jas waarin hij was herkend bij hem thuis.

Op het bureau zweeg hij in alle talen, maar hij kwam tijdens de zitting met een verklaring. Hij had de auto geleend van een vriend wiens naam hij weigerde te noemen. "Ik heb 'm niet gepikt." Voor een rijbewijs had hij geen geld, opperde hij. "Zonder rijbewijs kun je niet rijden en dat blijkt, want meneer rijdt gewoon tegen een lantaarnpaal", zei de officier. Zij eiste vier maanden cel.

De rechter vond diefstal van de auto niet bewezen. "Het zou kunnen, maar ik kan niet hardmaken dat de man in de woning in Triemen is geweest om de sleutels weg te grissen." Hij legde de Stadjer de straf op voor het rijden zonder rijbewijs, het joyriden en het verlaten van de plaats van het ongeval. De jonge joyrider heeft een rijk strafblad waar veelal diefstallen en rijden zonder rijbewijs op prijken.

Het slachtoffer diende een schadeclaim in van ruim 1100 euro. Daarvoor kan hij zich wenden tot de burgerlijke rechter.