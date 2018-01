Beverrat van ruim 8 kilo gevangen in Earnewâld

Publicatie: wo 24 januari 2018 15.05 uur

EARNEWâLD - De muskusratbestrijders van het Wetterskip Fryslân hebben zaterdag een beverrat van zo'n 8.5 kilogram gevangen. Het Wetterskip jaagt op de muskus- en beverratten omdat ze de waterkeringen kapot graven en daarmee de waterveiligheid in gevaar brengen. De beverratten komen volgens het Wetterskip niet vaak voor.

De gevangen beverrat zwierf al twee jaar rond in het gebied tussen Earnewâld en Goingarijp. Met behulp van camera's konden de bestrijders het dier enigszins volgen. Hij was te groot voor de gewone vallen en daarom werd een kooi ingezet. Door de kooi aan te passen en de beverrat te lokken met appels, konden ze het dier uiteindelijk gevangen worden.

Dit is de eerste beverrat in Friesland die met een vangkooi is gevangen. Het dier is volgens het Wetterskip omgebracht volgens de regels die daarvoor gelden en is inmiddels ingevroren.

Om de waterveiligheid te borgen, moet het Wetterskip voorkomen dat de ratten zich voortplanten. "Elk risico hierop willen we vermijden, dit is ook wettelijk bepaald. Opvang is daarom helaas geen optie. We moeten nog beslissen wat we ermee gaan doen. Eén van de opties is dat we hem laten opzetten en hem gaan gebruiken voor educatieve doeleinden." zo laat het Wetterskip weten.