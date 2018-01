Raad van State brandt zich niet aan Lauwersmeer

Publicatie: wo 24 januari 2018 10.50 uur

ANJUM - De beroepszaak tegen de plannen voor het beschermen van de natuur in het Lauwersmeer heeft niet tot een uitspraak geleid. De Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, heeft aangegeven niet bevoegd te zijn. Met de opmerkelijke wending is er nog steeds geen duidelijkheid over bijvoorbeeld de rietproef, waarvoor het peil in het Lauwersmeer mogelijk met zo'n veertig centimeter omhoog gaat.

De bezwaarmakers, waaronder akkerbouwers die zich laten bijstaan door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond vinden dat voor de rietproef ontoereikend onderzoek is gedaan naar zaken als waterveiligheid, overstromingsrisico, mogelijke schade aan bebouwing en gronden en waardedaling van buitendijks gelegen gebouwen en gronden. Ook wijzen zij op het ontbreken van noodzaak en onevenredige belangenafweging.

Vergelijkbare bezwaren hebben de Belangenvereniging Eigenaren Bungalowpark Jachthaven Oostmahorn en de Vereniging van Huiseigenaren Robbenoort. Ook de Waddenvereniging heeft bezwaar tegen de plannen aangetekend. Zij vindt dat de gaswinningen in de velden Anjum, Munnekezijl, Ezumazijl en mogelijk Slochteren ten onrechte zijn beschreven als handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen.

De bezwaarmakers krijgen een vergoeding voor de gemaakte kosten in het beroepsproces. Hoe de zaak nu verder gaat is niet bekend. Wel heeft de akkerbouwvakbond aangekondigd om naar het Hof van Justitie van de Europese Unie te stappen om te kijken hoe de proef verenigbaar is met de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en het Verdrag van de Europese Unie.