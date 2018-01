FÃ»gelhelling ontvangt extra geld van Opsterland

Fûgelhelling ontvangt extra geld van Opsterland

Publicatie: di 23 januari 2018 18.34 uur

URETERP - De gemeente Opsterland roept alle Friese en Groninger gemeenten, evenals de beide provinciebesturen, op jaarlijks een structurele financiële bijdrage te geven aan Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling. Opsterland geeft zelf het goede voorbeeld door in 2018 naast de jaarlijkse bijdrage van 4000 euro een extra financiële bijdrage te geven van 5000 euro.

Wethouder Rob Jonkman: "De Fûgelhelling is een fantastisch initiatief. Jaarlijks worden meer dan 6.000 zieke dieren uit de regio opgevangen en verzorgd. Dit doet zij op een unieke wijze door o.a. de inzet van vrijwilligers. Hierdoor vervult de stichting ook een mooie rol van maatschappelijk belang."

In 40 jaar is Vogelasiel de Fûgelhelling uitgegroeid van een gepassioneerd initiatief tot een professioneel opvangcentrum voor zieke dieren. Het werkgebied beslaat een groot deel van de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De Fûgelhelling is voor haar unieke werk afhankelijk van giften en donaties. Alleen zijn deze bijdragen niet voldoende om alle kosten te betalen. Jaarlijks is er een begrotingstekort. Zonder financiële steun van de overheid zal het voor stichting Vogelasiel de Fûgelhelling steeds moeilijker om het hoofd financieel boven water te houden.