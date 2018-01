116 bekeuringen in Noordoost-Fryslan

BURGUM - De sterke arm in Noordoost-Fryslân heeft in de week van 15 t/m 21 janurari 116 bekeuringen uitgeschreven in de regio. Daarbij werkte het team samen met het Team Verkeer. Daarom zijn ook de meeste bekeuringen op het gebied van verkeer uitgeschreven. Opvallend was dat tijdens deze controles ook het busje met wietkweekmaterialen werd aangetroffen. Onderstaand het hele bericht van de politie:

Vanaf 15 t/m 21 januari 2018 heeft het Team Verkeer een week lang ons basisteam ondersteund bij diverse controles. Iedere dag vonden in ons gehele surveillancegebied controles plaats. De controles hebben veel resultaat gehad. En zoals het nu lijkt zullen dergelijke gezamenlijke controles vaker plaats gaan vinden. Het totaalresultaat van deze verkeersweek: 116 bekeuringen en 1x Artikel 5 (Gevaar/ hinder veroorzaken) en 1x Artikel 8 (Rijden onder invloed).

De resultaten per dag zijn hieronder weergegeven.



Maandag 15 januari 2018:

Speerpunt van deze dag was: Afleiding. 7x Mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, 6x Niet dragen autogordel, 7x Overschrijden maximum snelheid, 1x Negeren rood licht, 1x Onnodig links rijden, 1x Onjuiste/defecte verlichting aanhangwagen, 1x Defecte snelheidsmeter bromfiets, 1x Geen fietsverlichting.



Dinsdag 16 januari 2018:

Rijdende verkeerscontrole samen met de collega's van het aandachtsgebied Tytsjerksteradiel. 10x Niet dragen autogordel, 4x Geen fietsverlichting, 1x Gladde band, 1x Mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, 1x Overschrijden maximum snelheid, 1x Afvallende lading, 2x Negeren gesloten verklaring en 1x Weggooien van afval vanuit een auto. Tevens passeerden 1030 voertuigen de ANPR-auto op de Sintrale As. Hierbij zijn geen politie gerelateerde zaken geconstateerd.



Woensdag 17 januari 2018:

Speerpunt: Bestelvoertuigen, vrachtauto's en voertuigen met een aanhangwagen. Hierbij werden ook weegplaten ingezet. Resultaten van deze dag: 9x Mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, 1x Overschrijden maximum snelheid, 1x Overbelading van 14%, 1x Overbelading 67%, 1x Geen breedte markeringsborden, 1x Onjuiste kentekenplaat, 1x Kapotte band, 4x Niet dragen autogordel, 1x Buiten het voertuig uitstekende lading en 1x Gladde band.

Donderdag 18 januari 2018:

Verkeershuftercontrole gehele gebied. Resultaten van deze dag: 6x Mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, 6x Niet dragen autogordel, 1x Negeren rood licht, 1x Defect remlicht aanhangwagen, 1x Losse lading, 1x Geen richting aangeven, 2x Ontbreken/ onjuist gebruik stootbalk vrachtwagen, 1x Overschrijden maximum snelheid (+30 km), 1x Overbelading van 96% (met hennepkweekmateriaal).



Vrijdag 19 januari 2018:

Rijdende verkeerscontrole gehele gebied. Resultaten: 2x Mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, 2x Niet dragen autogordel, 1x Berijden verdrijvingsvlak, 1x Geen richting aangeven, 1x Overschrijden maximum snelheid (+40 km), 1x Niet volgen verplichte rijrichting.



Zaterdag 20 januari 2018:

Verkeershuftercontrole Achtkarspelen en rijdende verkeerscontrole gehele. Resultaten van deze dag: 3x Niet dragen autogordel, 8x Overschrijden snelheid, 1x Artikel 5 (gevaar/ hinder veroorzaken) en 1x rood licht.



Zondag 21 januari 2018:

Dynamische verkeerscontrole gehele gebied.Resultaten van deze dag: 8x Overschrijden maximum snelheid, 1x Niet dragen autogordel en 1x Rijden onder invloed (585 ug/l)