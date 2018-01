Pool raakt gewond bij bedrijfsongeval

Publicatie: di 23 januari 2018 15.42 uur

WARTEN - Bij een scheepswerf aan de Midsbuorren in Warten is dinsdagochtend een 33-jarige Pool gewond geraakt. De man werd vermoedelijk geraakt door een losschietende pijp uit een machine. Met onbekend letsel werd het slachtoffer overgebracht naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Een opgeroepen traumahelikopter bleek niet nodig en kon tijdens de vlucht terugkeren naar Eelde.