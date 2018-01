Fietser en voetganger aangereden: werkstraf

Publicatie: di 23 januari 2018 14.06 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoner van Gerkesklooster die op 12 december 2016 op de Trekweg bij Buitenpost een fietser en een voetganger heeft aangereden, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. De rechtbank hield er rekening mee dat de man zijn rijbewijs nodig heeft om zijn gezin te kunnen onderhouden.

De verdachte reed op het eind van de middag op de Trekweg. Hij had al een bestelauto gepasseerd, toen hij een fietser van achteren aanreed. Een stukje verderop reed hij een voetganger aan. Vlak voor de aanrijding kreeg de man een WhatsApp-bericht op zijn telefoon. Hij verklaarde dat hij even op het scherm had gekeken. Hij heeft daardoor volgens de rechtbank niet voortdurend de aandacht bij de weg gehad.

De fietser verklaarde dat hij het achterlicht aan had, de automobilist had hem moeten zien, vond de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat de man 'opmerkelijk onoplettend' is geweest. De aanrijding had grote gevolgen voor de slachtoffers: de voetganger, een 35-jarige Pool, brak zijn been. De fietser, een 38-jarige inwoner van Gerkesklooster, had onder andere een aantal gebroken rug- en borstwervels, een ingeklapte long en hersenletsel.

In het UMCG in Groningen is de man vier dagen in slaap gehouden, hij is nog altijd niet volledig hersteld. De verdachte opperde dat hij tevergeefs heeft geprobeerd om met zijn dorpsgenoot in contact te komen. Hij kon zelf niet uitleggen waarom hij de slachtoffers over het hoofd heeft gezien. De rechtbank hield er rekening mee dat de man nog niet eerder met Justitie in aanraking is gekomen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie van twee weken geleden.