Gaslek tijdens werkzaamheden langs Humaldawei

Publicatie: di 23 januari 2018 13.55 uur

EE - Aan de Humaldawei in Ee is dinsdagmiddag een gaslek ontstaan. Het gaslek is ontstaan, nadat er met een minikraan een leiding richting een woning is geraakt. Rond half een werd de brandweer van Anjum en de politie gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse heeft de brandweer de situatie veiliggesteld en was het wachten Liander. Ook Liander was zeer snel ter plaatse. Hierop is de brandweer weer richting de kazerne gegaan.

Fietsers die over het fietspad langs de Humaldawei wilden moesten via de doorgaande weg, omdat het fietspad ten tijde van de lekkage werd afgesloten. De politie heeft de omleiding voor fietsers geregeld en Liander heeft het gaslek gedicht.