Lichaam aangetroffen in sloot bij Hurdegaryp

Publicatie: ma 22 januari 2018 09.02 uur

HURDEGARYP - In een sloot langs de Zomerweg in Hurdegaryp is maandagmorgen een lichaam aangetroffen. De hulpdiensten zijn ter plaatse en er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer.

Daarnaast zal onderzoek moeten uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Het lichaam is overgebracht naar het ziekenhuis van Drachten. Hier zal verder onderzoek plaatsvinden.