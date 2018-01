Wederom auto in de sloot op N358

Publicatie: zo 21 januari 2018 12.21 uur

BUITENPOST - Op de N358 bij Lutkepost is zondagmorgen omstreeks 9.15 uur een auto van de weg geraakt. De personenauto kwam vanaf Blauforlaet. In een flauwe bocht verloor de bestuurder de macht over het stuur en gleed de sloot.

Het was verraderlijk glad op de weg. Afgelopen vrijdag was op dezelfde locatie ook een auto in de sloot geraakt. De twee inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen. Bergingsbedrijf Boersma heeft de auto afgesleept.

