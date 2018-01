Meerdere aanrijdingen op Centrale as en WÃ¢ldwei

Meerdere aanrijdingen op Centrale as en Wâldwei

Publicatie: zo 21 januari 2018 11.19 uur

BURGUM - Het was zondagochtend verraderlijk glad op de wegen. Vooral op de Centrale As vonden er meerdere ongevallen plaats doordat automobilisten in de slip kwamen.

Tijdens de zondagsopgang raakte op de Wâldwei een auto op de kop in de sloot. De bestuurster van deze auto werd met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar MCL gebracht.

