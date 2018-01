Auto in brand bij tankstation op A7 bij Terwispel

Publicatie: za 20 januari 2018 21.50 uur

TERWISPEL - Bij het Shell tankstation De Vonken aan de snelweg A7 bij Terwispel is zaterdagavond rond 21.35 uur brand uitgebroken in een auto. Omdat de brand ook mogelijk kan overslaan naar de shop is er direct door de brandweer opgeschaald naar 'middelbrand'. Dit betekent dat er meerdere blusvoertuigen ter plaatse komen om de brand te blussen.

De brandweer liet om 21.50 uur weten dat de brand onder controle is en dat er geen gevaar meer is dat de brand overslaat naar de shop. Het verkeer op de A7 heeft verder ook geen hinder van de brand. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de auto brand verder geblust.

De bestuurder liet na de tijd weten dat tijdens het rijden op de A7 er een storingslampje begon te branden. Hij besloot daarop naar het tankstation te rijden om te kijken wat er aan de hand was. Nadat hij de motor had uitgedaan, bleek dat de auto al in brand stond. Hij kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen.

