Spijkerpakkenband steekt Turfsteker in zak

Publicatie: za 20 januari 2018 17.09 uur

GORREDIJK - Brassband De Spijkerpakkenband kan alweer een prijs bijschrijven op het palmares. De publieksprijs voor vrijwilligersorganisatie van het jaar, ook wel bekend als de 'Gouden Turf' gaat namelijk naar de 30-koppige blazersformatie die iedere vrijdagavond repeteert in Gorredijk. De prijsuitreiking vond zaterdag plaats in De Skâns, ook in Gorredijk.

De 'Spikers' werden door inwoners van de gemeente Opsterland al in september genomineerd voor deze bokaal. Na de publieksstemming in december en januari bleek de band de meeste stemmen in de wacht te hebben gesleept. Bestuurslid Willem de Vent neemt uitgelaten de prijs in ontvangst: "Een prachtig compliment voor onze mooie club. In bijvoorbeeld het Gouden Spiker Festival en het Midwinterconcert steken we met het hele orkest heel veel tijd. Van de organisatie hiervan krijgen we al heel veel energie. We vinden het nu ook erg fijn om met het ons toekennen van deze prijs te ervaren dat we zo worden gewaardeerd!"