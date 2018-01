Trochsetters spelen klucht over EHBO-afdeling

Publicatie: za 20 januari 2018 16.21 uur

SURHUISTERVEEN - Al sinds september zijn de spelers van toneelvereniging De Trochsetters in Surhuisterveen druk bezig met het repeteren van de klucht ’Ekstra help op de earste Help'. Het stuk is geschreven door Henk Roede uit het naburige Grootegast en wordt geregiseerd door Wieke Veenstra.

De klucht gaat over dokter Hogebaum, een oude dokter die nogal vergeetachtig en verstrooid is. Hij gaat er mee stoppen, maar moet eerst nog even zijn opvolger inwerken. Dan komt ene Joop van het uitzendbureau langs voor schoonmaakwerkzaamheden. Echter ziet dokter Hogebaum hem per ongeluk voor zijn opvolger aan, wat tot bizarre situaties leidt.

Joop denkt al snel dat hij dus ingehuurd is als dokter en vindt dat eigenlijk wel interessant. Hij doet dan ook zijn uiterste best. Maar waar is de echte nieuwe dokter en wat voor bezoekers komen er verder allemaal wel niet langs in het ziekenhuis? Zo is er Nella, die werkelijk alle kwaaltjes schijnt te hebben die er maar bestaan en komt Rebecca eerder in het ziekenhuis om een goede partij te schaken, dan dat ze werkelijk iets mankeert.

Ook komt Roelie langs met een zere duim, maar is dat de enige reden waarvoor zij langskomt? Gelukkig kan het ziekenhuis beschikken over het kordate hoofd van de verpleging Joke en verpleegkundige Annie, maar of die de boel nog kunnen redden?

Hoe dit allemaal afloopt is te zien op de zaterdagavonden 10, 17 of 24 februari 2018. “Dit gaat weer een echte dijenkletser worden”, zo nodigt de toneelvereniging haar publiek in de zaal van Brasserie Kolkzicht aan De Kolk. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan.

FOTONIEUWS