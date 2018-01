Tesselschade brengt 'Ensemble' op de planken

Publicatie: za 20 januari 2018 15.28 uur

HURDEGARYP - Toneelvereniging Tesselschade uit Hurdegaryp brengt dit jaar het stuk 'Ensemble' op de planken. De voorverkoop is inmiddels afgelopen maar voor bijna alle voorstellingen zijn nog kaartjes verkrijgbaar. Voor de eerste keer wordt er gespeeld met headsets waardoor alles nog beter is te verstaan voor het publiek.

'Ensemble' is een stuk gaat over een ambitieuze regisseur die een 'bedelaarsopera' in verschillende bewerkingen en meertalig wil opvoeren. Tijdens de repetities wordt duidelijk dat de spelers veel overeenkomsten hebben met de figeren die ze spelen. "Hoe ticht leit de fantasywrald en de realiteit by elkoar? Witte spilers toaniel en wurklikheid te skieden en sille se deryn slagje in boeiende produksje del te setten?"

Spelers zijn:

Sicco de Ree,

Jitze Grijpstra,

Eke Born,

Jaap Jan Hemmes,

Koos van der Wal

Janke Rixt van der Kooi,

Henny Veenstra,

Matty Dyk,

Jelke van der Molen,

Stienie Boskma,

Alle Dyk,

Ida vd Veen

Durk Hemrica

De voorstelling is te zien op:

zaterdag 20 januari, 20.00 uur

vrijdag 26 januari, 20.00 uur

zaterdag 27 januari, 20.00 uur

zondag 28 januari, 14.30 uur

vrijdag 2 januari, 20.00 uur

Sneon 3 febrewaris, 20.00 ûre

FOTONIEUWS