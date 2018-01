Drie mannen uit Utrecht aangehouden in Drachten

Publicatie: vr 19 januari 2018 11.38 uur

DRACHTEN - Twee 24-jarige mannen en een 27-jarige man uit Utrecht zijn vrijdagochtend door de politie aangehouden in Drachten. Ze waren op pad met inbrekerswerktuig en het drietal werd om 6.00 uur aangehouden en meegenomen naar het bureau.

De politie had de mannen voor de eerste keer in het vizier rond 300 uur op de Zuiderhogeweg. De 24-jarige bestuurder werd toen aangehouden omdat er nog een boete openstond. Omdat hij deze niet direct kon voldoen, werd het rijbewijs ingenomen en de auto buiten werking gesteld. Het drietal is op dat moment te voet het centrum van Drachten ingegaan. Rond 6.00 uur werden de mannen opnieuw staande gehouden omdat ze weer in een auto rondreden. Deze keer hadden ze inbrekerswerktuig bij zich. Dat was de reden voor de politie om de mannen aan te houden voor onderzoek.