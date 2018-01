Auto van de weg door gladheid op N358

Publicatie: vr 19 januari 2018 11.24 uur

BUITENPOST - Op de N358 bij Buitenpost is afgelopen nacht een bestuurder van de weg geraakt door gladheid. In een bocht is het mis gegaan, de bestuurder verloor de macht over het stuur en belandde in de sloot.

De bestuurder van de auto raakte niet gewond bij het ongeval. Bergingsbedrijf Boersma uit Walterswald heeft de auto vrijdagmorgen geborgen omdat het afgelopen nacht te glad was om de auto te bergen.

FOTONIEUWS