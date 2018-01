Overschrijding Sinterklaasbudget weinig spannend

Publicatie: do 18 januari 2018 22.56 uur

DOKKUM - De overschrijving van het sinterklaasbudget voor de landelijke sinterklaasintocht in Dokkum leidde donderdagavond tot een weinig spannend debat. Een memo van het college van burgemeester en wethouders over de financiën werd tijdens de raadscommissie in de gemeente Dongeradeel donderdagavond door praktisch alle raadsleden voor kennisgeving aangenomen “Had de gemeente voor de intocht om een hoger werkbudget gevraagd, dan waren we daar ook mee akkoord gegaan”, zei VVD-raadslid Anton van der Aar. Dat er nog niet echt een debat volgde had wellicht ook een andere oorzaak. De evaluatie van de landelijke intocht wordt later in het eerste kwartaal van 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

Alleen oppositiepartij Dongeradeel Sociaal probeerde het vuur in de raad wat op te stoken, maar dat mislukte. Fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries kreeg zowel de coalitiepartijen als zijn collega-partijen tegen zich met stemmingmakerij op social media en met ingezonden stukken in de krant. “Jammer dat er mensen zijn die allerlei negatieve dingen menen te moeten verkondigen”, zei van Midlum van Algemeen Belang Dongeradeel in zijn richting. Fedde Breeuwsma van de Fryske Nasjonale Partij hekelde de opstelling van de Vries ook: “Ik wol wol oantrunje op complete verhalen yn de media”.

De kosten van de Sinterklaasintocht in Dokkum zijn duurder uitgevallen dan dat de gemeente Dongeradeel in een eerste instantie had begroot. Er is in totaal voor €590.800,- uitgegeven aan de intocht. De gemeenteraad stelde een werkbudget van €350.000,- beschikbaar voor de intocht. Dat bedrag werd door onder andere subsidies van de provincie Fryslân, het ministerie en sponsoring door ondernemers verhoogd tot €475.250,-. De gemeente heeft daardoor een tekort van €115.550,- op het beschikbare budget. Dat de kans groot was dat het budget overschreden zou worden wisten de raadsleden. In het werkbudget was bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met de kosten van ambtenaren.

De extra kosten hadden diverse oorzaken. Om er voor te zorgen dat ‘pakjesboot 12’ (stoomschip De Hydrograaf) daadwerkelijk het Grootdiep binnen kon varen, moest er een vaargeul op diepte worden gebaggerd. De hiervoor benodigde kosten van € 29.000 waren onvoorzien. Er werd gestreefd naar een sponsorbijdrage van € 50.000,- maar dit bedrag bleef op €17.500,- steken.