Klaas Agricola maakt kennis met inwoners

Publicatie: do 18 januari 2018 21.25 uur

DAMWâLD - Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel heeft donderdag kennis gemaakt met de inwoners van zijn gemeente.

De kenninsmakingsbijeenkomst werd gehouden in het gemeentehuis te Damwoude. Tijdens de bijeenkomst heeft de burgmeester een toespraak gehouden. Daarnaast gaf conferancier Teake van der Meer een ludieke invulling aan de avond. Als afsluiting van de bijeenkomst was er een warm buffet meteen stukje muzikale omlijsting.

Toespraak Klaas Agricola:

Beste inwoners van Dantumadiel,

Mijn vrouw en ik zijn blij dat u hier aanwezig bent. Mijn naam is Klaas Agricola en ik mag uw nieuwe burgervader zijn. Ik zeg dit met nadruk, omdat ik meer burgervader dan burgemeester wil zijn voor u als inwoners van gemeente Dantumadiel. U hebt in de media vast al meer over mij gelezen. Maar u zult zich afvragen wie is Klaas Agricola, wie is zijn vrouw en hebben zij ook een gezin? Ik ben 57 jaar en geboren en getogen in Reahûs, een dorp van ongeveer 170 inwoners in de Friese Greidhoeke.

In 1990 ben ik getrouwd met mijn vrouw Thea, afkomstig uit het dorpje Reahel nabij het Tjeukemeer. Beide zijn wij opgegroeid op een melkveehouderijbedrijf en samen hebben wij twee dochters, Janneke van 26 en Vera van 24 jaar. Beide dochters hebben hun studie afgerond en zijn respectievelijk werkzaam in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid.

Na mijn landbouwkundige opleiding ben ik aan het werk gegaan bij zuivelconcern Nestlé in Fryslân. Om vervolgens als ‘hoofd buitendienst’ te werken bij de Wessanen zuiveldivisie met zuivelbedrijven in Kampen en Dalfsen. Zo zijn wij ook in Dalfsen komen wonen, waar we nu nog wonen. Vervolgens heb ik nog gewerkt in Leusden bij het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel en als ‘regio manager’ bij de Agrarische Bedrijfsverzorging in Flevoland en de Veluwe.

Begin februari hopen wij te verhuizen naar Feanwâlden, waar wij een duurzame gasloze woning hebben gekocht. Wij wilden graag snel in de gemeente wonen, zodat de inwoners van Dantumadiel ons leren kennen en wij hun. Ik wil een burgemeester zijn tussen de mensen, niet boven of naast de mensen. ‘Aanspreekbaar’ en ‘toegankelijk’ zijn vind ik erg belangrijk.

U zult zich afvragen waarom Dantumadiel? Waarom geen grote gemeente? Fryslân bleef trekken, ondanks dat wij al 25 jaar met veel plezier in Dalfsen wonen. Onze families en een groot deel van onze vrienden wonen in Fryslân. In de afgelopen 25 jaar dat we in Dalfsen wonen, wordt er thuis nog altijd Fries gesproken. De gemeente Dantumadiel sprak mij aan, de omvang en de aard van de bevolking van deze gemeente.

Ik voel mij thuis in een gemeente waar het gemeentebestuur, inclusief de gemeenteraad zichtbaar is. Men weet wat er leeft in de gemeenschappen; waar je nog aan de keukentafel zit, wanneer er problemen zijn. Waar tijd is voor het intermenselijk contact, waar je de hele dag niet in het gemeentehuis zit, maar buiten waar het gebeurt..

De gemeenteraad van Dantumadiel heeft de afgelopen jaren keuzes gemaakt. Keuzes waar ik waardering voor heb, keuzes die getuigen van moed en lef.

Een keuze om de eigen identiteit te behouden en dichtbij mensen te staan. Er is gekozen om bestuurlijk zelfstandig te blijven, eigen keuzes te maken en een eigen beleid vorm te geven voor de inwoners van Dantumadiel. Daarnaast is er gekozen om ambtelijk samen te gaan met de drie gemeenten die straks de gemeente Noardeast-Fryslân vormen. De ambtelijke fusie is 1 januari 2017 van start gegaan. Vier organisaties die in elkaar geschoven moesten worden, is niet een klus die je op een achternamiddag voor elkaar krijgt.

Dit kost tijd omdat je niet alleen mensen bij elkaar zet, maar ook de werkprocessen moeten geharmoniseerd worden. Dit is een tijdrovende klus die twee tot vier jaar duurt. Eén en één is niet altijd drie, wat vaak wordt verkondigd. Er gaat veel goed, maar er is nog veel om te verbeteren, met name in de dienstverlening naar u als inwoners en bedrijfsleven van de huidige vier gemeenten. Er zal het komende jaar veel tijd en aandacht zijn om de dienstverlening fors te verbeteren, omdat dit onze core business is.

Op 1 januari 2019 moet er één ambtelijke organisatie staan, die twee gemeenten ten dienste staat om enerzijds het wettelijke en daarnaast het lokale beleid uit te voeren. Er wordt over de keuze van Dantumadiel meer buiten de gemeente gesproken, dan in de gemeente is mijn eerste indruk. Er zijn velen die hier wat van vinden en dat het beter was geweest dat Dantumadiel ook was gaan fuseren met de drie andere gemeenten tot Noardeast-Fryslân.

Dantumadiel heeft gekozen en zal nu moeten laten zien dat het een goede keuze is geweest. Als we in gezamenlijkheid, college, gemeenteraad en u als inwoners met behulp van de ambtelijke organisatie de handen aan de ploeg slaan en positief en optimistisch aan de slag gaan, rekening houdend met de financiële uitgangspositie moet het lukken, is mijn vaste overtuiging.

Op 21 maart aanstaande hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Ik noem het de dag van de democratie. U als inwoners bent aan zet. U kiest uw volksvertegenwoordiger, de partij, man of vrouw waar u vertrouwen in heeft en die het algemeen belang van Dantumadiel dient. Er wacht na de verkiezingen een mooie, maar vooral verantwoordelijke taak voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders om keuzes te maken.

Gemeenteraad en college zijn ervoor u en moeten zich dienstbaar opstellen. Wat ik belangrijk vind, dat u als inwoners trots bent op uw volksvertegenwoordigers en dit uitdraagt. Zij zijn in hun vrije tijd bezig om het beste te realiseren voor u als inwoner van Dantumadiel en hier gaat veel vrije tijd in zitten verzeker ik u.

We moeten ons als Dantumadiel niet isoleren, we kunnen veel, maar in gezamenlijkheid met onze buren Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel moeten we samenwerken om de krimp in dit gebied tot stilstand te brengen. Vanuit daar in samenwerking met ons bedrijfsleven bouwen aan een vitaal en leefbaar Noordoost Fryslân, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De nieuwe Centrale As kan ons daarbij goed van dienst zijn, dit moeten we benutten. Deze nieuwe weg verbind heel Noardeast-Fryslân met de rest van Nederland. Daarbij moeten we ons beter op de kaart zetten. Nederland kent ons onvoldoende tot niet, maar men rijdt ons snel voorbij om met de boot naar Ameland of Schiermonnikoog te gaan.

We zijn te bescheiden in wat we hier maken en wat we allemaal kunnen. We hebben een arbeidsethos waar we trots op mogen zijn en dat is onze kracht. We zijn als Dantumadiel ook een ‘fairtrade gemeente’. Dat zijn we niet voor niets. Dit moeten we uitdragen, net zoals we trots moeten zijn op onze streekproducten die we voortbrengen. Als we vertrouwen in onszelf hebben komt het goed, maar weet dit gaat met vallen en opstaan. Blijf met de beide benen op de grond en houd de kop ervoor.

Tot slot, wil ik graag toosten op een gezegend, gelukkig en vooral gezond 2018!

Klaas Agricola Burgemeester van gemeente Dantumadiel

