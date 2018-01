'Kwekerij-bouwer' rijdt met te zwaar beladen wagen

Publicatie: do 18 januari 2018 19.31 uur

TERWISPEL - Een 32-jarige 'hennepkwekerij-bouwer' uit Amsterdam is donderdagochtend tegen de lamp gelopen. Hij reed met een veel te zwaar beladen bestelbus over de A7. Bij Terwispel werd de man aan de kant gezet omdat het agenten op afstand al opviel.

De politie heeft de bestelbus vervolgens naar de dichtstbijzijnde weegbrug gedirigeerd. Daar bleek al snel dat de bestelbus veel te zwaar was. Er werd 6880 kilogram gewogen en dit is een overbelading van 96%. Op het moment dat de politie in de laadruimte wilde kijken, wilde de Amsterdammer niet echt meewerken. Al snel werd duidelijk waarom. De laadruimte lag vol met spullen welke gebruikt worden voor het opzetten van een hennepkwekerij. Zo lag er een flinke hoeveelheid potgrond, assimilatielampen, kweekbakken, een dompelpomp en een water/lucht en warmtepomp.

De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar het bureau. Daar werd bij de man een hoeveelheid geld in zijn kleding aangetroffen, welke in beslag werd genomen. De betrokken bestelbus en de aangetroffen goederen zijn uiteraard ook in beslag genomen.