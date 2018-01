Wietteler: 'Ik heb alleen maar achteruit geboerd'

Publicatie: do 18 januari 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - In een woning aan de Hoofdstraat in Warten stuitte de politie op 31 augustus vorig jaar op een grote wietplantage. In de woning stonden in totaal 1200 hennepplanten, grote planten en stekjes. De 28-jarige bewoner werd aangehouden, donderdag zat hij tegenover rechter Bauke Jansen. De man zei dat hij niet alleen verantwoordelijk was geweest voor de plantage, namen van eventuele andere betrokkenen wilde hij echter niet noemen.

Grote problemen

De elektriciteit werd illegaal afgetapt, ook dat had de Wartener volgens eigen zeggen niet zelf gedaan. Het opkweken van de plantjes was wel zijn eigen werk, hij had op internet gekeken hoe het moest. De Wartener was aan het hennep-avontuur begonnen omdat hij financiële problemen had. Nadat de kwekerij was ontdekt, waren die problemen alleen maar groter geworden.

Nul-komma-nul

Hij moest bijna 2500 euro aan netbeheerder Liander betalen, voor de illegaal afgetapte stroom. Het opbouwen van de kwekerij had hem 1500 euro gekost en hij moest nog eens 1000 euro betalen voor het herstellen van zijn woning. 'Ik heb nul-komma-nul verdiend, ik heb alleen maar achteruit geboerd', zei de Wartener. Toch wilde officier van justitie Tjerk Buma meer geld van hem hebben.

Criminele inkomsten

De politie had 81 potten gevonden met resten van hennepplanten. Volgens Buma hadden daar 81 wietplanten in gezeten, die eerder al waren geoogst. De verkoopopbrengst schatte de officier op ruim 8500 euro. Dat beschouwde hij als criminele inkomsten, hij eiste dat de verdachte dat bedrag zou terugbetalen. De Wartener zei dat er zieke planten in de potten hadden gezeten. Hij zou ook nog maar kort bezig zijn geweest.

Een klein schakeltje

De politie was bij de kwekerij terechtgekomen na een melding dat er uit de woning van de verdachte een constant zoemend geluid -van een ventilator- werd gehoord. De rechter ging er vanuit dat die melding wel eerder was gekomen, als de verdachte eerder was begonnen. Jansen wees de zogeheten 'Pluk-ze' vordering van de officier af. Hij beschouwde de Wartener als 'een klein schakeltje in een groter geheel'. De man kreeg een werkstraf van 180 uur.