2 maanden cel voor diefstal elf nieuwe kozijnen

Publicatie: do 18 januari 2018 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige inwoner van Groningen moet twee maanden de cel in omdat hij op 29 juli vorig jaar vanaf een bouwterrein in Drachten elf splinternieuwe kozijnen -inclusief deuren- heeft gestolen. De Groninger zei dat hij een opdrachtgever had. Diegene, waarvan hij de naam niet wilde noemen, had hem gevraagd de kozijnen op te halen. Het had volgens de verdachte te maken met een faillissement van een bedrijf dat meewerkte aan het project in Drachten.

Wel vreemd, vond politierechter Bauke Jansen, dat het op een zaterdagmiddag moest gebeuren, als er niemand op de bouwplaats was. Een omwonende rook onraad en had de uitvoerder gebeld. Uiteindelijk werden de kozijnen via Marktplaats teruggevonden. De Groninger had ze voor 1850 in Oldeberkoop verkocht, de verkoper had de kozijnen op internet gezet. De werkelijke verkoopwaarde bedroeg volgens officier van justitie Tjerk Buma een kleine 5000 euro.

De Groninger zou 250 euro hebben opgestreken. Hij was een gewaarschuwd man, vond Buma. Met een strafblad van 17 pagina's, met daarop ook diefstallen van bouwplaatsen, had de man beter moeten weten. Hij liep bovendien in een proeftijd. De rechter volgde het voorstel van de officier en legde twee maanden cel op. Een oude voorwaardelijke celstraf van twee weken moet de Groninger ook uitzitten.