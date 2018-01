Agente gewond na been in gezicht

Publicatie: do 18 januari 2018 12.01 uur

BUITENPOST - Een politieagente is woensdagmiddag tijdens haar dienst lichtgewond geraakt nadat zij werd geraakt door een been van een verdachte. De agente liep een hersenschudding op, daarnaast is haar kaak en jukbeen gekneusd.

De verdachte, een 18-jarige inwoonster uit de gemeente Achtkarspelen, is door de politie aangehouden. Tijdens de aanhouding van de verdachte ontstond er een worsteling op de grond, waardoor de agente op haar gezicht door een been van de verdachte geraakt werd. De 18-jarige vrouw is overgebracht naar het bureau.

De agenten kwamen ter plaatse na een melding die gemaakt werd van vernieling van een bushokje op het station van Buitenpost.