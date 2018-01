Twee maanden cel voor stelen telefoon uit azc

Publicatie: wo 17 januari 2018 15.29 uur

DRACHTEN - Een 36-jarige man uit Algerije moet twee maanden de gevangenis in voor inbraak en mishandeling. De man verbleef in het asielzoekerscentrum in Overloon, maar werd in het azc in Drachten betrapt op het stelen van een telefoon. Terwijl hij probeerde te vluchten, beet hij één van de bewoonsters in haar vinger.

De man ontkent de inbraak en het bijten. Hij beweert op 7 januari slechts op bezoek te zijn geweest bij een vriend in het asielzoekerscentrum in Drachten. In zijn zoektocht naar brood klopte hij aan bij de woning, gelegen in de vrouwenafdeling van het azc. "Een ongeloofwaardig verhaal", zo vond de rechter in Assen.

Telefoon losgekoppeld

De bewoonster zelf verklaarde bij de politie dat ze na het douchen een vreemde man in haar kamer aantrof. Voordat ze de kamer verliet, had ze haar telefoon aan de lader gelegd. Toen ze terugkwam, was deze losgekoppeld. Samen met een medebewoonster wilde ze de man daarop tegenhouden. Op zijn vlucht beet de Algerijn de medebewoonster in haar vinger. "Wat doet iemand die verblijft in het azc in Overloon helemaal in Drachten", vroeg de Officier van Justitie zich hardop af.

Voorarrest

De rechter veroordeelde de Algerijn tot een gevangenisstraf van 2 maanden. De periode die hij in voorarrest doorbracht wordt daar vanaf getrokken. De man verblijft sinds 7 januari in de gevangenis.