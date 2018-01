Vader mishandelt zoontje (5) en agent in zwembad

Publicatie: wo 17 januari 2018 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een agent in burger twijfelde niet, toen hij op 30 oktober met zijn kind in zwembad De Welle was en zag dat een andere vader zijn zoontje sloeg. De politieman sprak de vader, een 42-jarige Drachtster, aan op zijn gedrag. Woensdag zat de Drachtster tegenover de politierechter, niet alleen voor de mishandeling van zijn zoontje, hij had de politieman een bloedneus bezorgd.

Leszwemmen

De agent en drie vrouwen waren er getuige van dat de Drachtster boos was op zijn zoontje. Het zoontje moest leszwemmen, maar wilde bij herhaling het water niet in. Uiteindelijk gaf de man het vijfjarige jongetje een harde klap tegen het hoofd. Een van de vrouw had 'een dikke klets' gehoord. De agent sprak de Drachtster aan en zei dat hij moest ophouden.

Bloedneus

Even later zei één van de vrouwen tegen de agent dat het in de kleedkamer opnieuw fout ging. Toen de agent poolshoogte nam, zag hij dat de Drachtster zijn zoontje weer sloeg. De agent pakte de man bij de arm. De Drachtster haalde uit en raakte de politieman op de neus, met als gevolg een bloedneus. De mannen belandden al worstelend op de grond.

'Ik houd van mijn kinderen'

De Drachtster beweerde dat hij zijn zoontje een klein tikje had gegeven. Hij had zeker niet hard geslagen. 'Ik houd van mijn kinderen', zei de man. Ook de agent had hij niet geslagen. De bloedneus moest zijn ontstaan doordat hij tijdens de worsteling met zijn achterhoofd de agent had geraakt. De man zou ook niet boos zijn geweest.

Moedertaal

Hij had zijn zoontje toegesproken in zijn moedertaal; hij komt oorspronkelijk uit voormalig Joegoslavië. 'Dat klinkt misschien als ruzie', zei de Drachtster. Hij ontkende ook dat hij de agent had bedreigd. Volgens de politieman had de Drachtster geroepen dat hij hem op zou zoeken. Officier van justitie Riemke van der Zee was blij dat de agent had ingegrepen. 'Dat hij de kracht en de moed heeft gehad om er iets van te zeggen'.

Agent deed burgerplicht

De rechter vond dat ook: 'De agent deed zijn burgerplicht'. Het gedrag van de Drachtster kon niet door de beugel, vond Beuker. 'Slaan is niet de reactie. Dit is een klein jongetje van vijf, dit kan gewoon niet'. De Drachtster kreeg een werkstraf van 100 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De man moet 100 euro smartengeld aan de agent betalen. De officier had 80 uur taakstraf geëist, maar de rechter hield iets meer rekening met het lege strafblad van de man.