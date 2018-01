Echtpaar Wagenaar 60 jaar getrouwd

Publicatie: wo 17 januari 2018 13.35 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht woensdagochtend het echtpaar Wagenaar uit Surhuisterveen. Anne Wagenaar-De Haan en Jouwert Wagenaar vieren met familie dat zij die dag 60 jaar getrouwd zijn.

Jouwert Wagenaar (geboren 9 oktober 1927 inWyns) en Anne Wagenaar-de Haan (geboren 12 december 1925 in Blauforlaet) trouwden op 17 januari 1958. Het echtpaar heeft 5 kinderen en 2 kleinkinderen. Zij verkeren beide nog in goede gezondheid.

Jouwert en Anne ontmoeten elkaar voor het eerste tijdens een fietstocht naar Olterterp op tweede Paasdag. Anne fietste met een groepje vriendinnen en Jouwert met zijn vrienden. Korte tijd later ontving Anne een brief van Jouwert om een afspraak te maken. Ze kregen verkering en trouwden niet veel later.

Na hun huwelijk gingen Jouwert en Anne Wagenaar wonen in Boelenslaan. Jouwert werkte tot zijn pensioen bij Philips in Drachten. Daarnaast zat hij meerdere periodes in de kerkraad. In zijn vrij tijd besteedde Jouwert veel aandacht aan de grote groentetuin.

Anne Wagenaar zorgde thuis voor de kinderen en het huishouden. Daarnaast was zij lid van de Plattelandsvrouwen en collectant.

