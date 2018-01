Uitstel uitspraak natuurplan Lauwersmeer

Publicatie: wo 17 januari 2018 12.25 uur

ANJUM - In tegenstelling tot de Raad van State eerder deze week aankondigde is er nog geen uitspraak in het hoger beroep tegen de natuurbeschermingsmaatregelen bij het Lauwersmeer (Oostmahorn). Volgens een woordvoerder van het hoogste rechtsorgaan is er meer tijd nodig en is de zaak daarom 'niet rijp voor een uitspraak'. Er is nog geen zicht op wanneer dit eventueel wel het geval is.

Tegen het beheerplan zijn zeven bezwaren ingediend. Het grootste deel komt van eigenaren van percelen rondom het meer. De agrariërs zijn vooral bang voor nadelige gevolgen van de rietproef. Met name de verhoging van het waterpeil is een grote zorg. Voor akkerbouwers wordt vernatting en verzilting gevreesd. De kans op bruinrotbesmetting in de pootaardappelteelt neemt daarnaast fors toe, stellen zij.

Ook de Waddenvereniging is het niet eens met het beheerplan. Zij vindt dat er niet goed is omgegaan met een aantal gasvelden in de provincie Groningen. Zo zijn de 'oude' gasvelden volgens de Waddenvereniging vrijgesteld van de vergunningplicht, en zouden de effecten van de bodemdaling in het beheerplan niet zijn meegenomen.