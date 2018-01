Auto te water bij Wetsens

Publicatie: di 16 januari 2018 19.54 uur

WETSENS - Een automobilist is dinsdagmiddag te water geraakt bij Wetsens. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder rond 15.00 uur op de Dokkumerwei de macht over het stuur kwijt en belandde in de sloot. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd.

FOTONIEUWS