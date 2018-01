Ex-winkelbediende vrijgesproken van stelen kasgeld

Publicatie: di 16 januari 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige inwoonster van Buren (Ameland) is dinsdag door politierechter Hendrikje van der Werff vrijgesproken van het stelen of verduisteren van geld van haar werkgever. De vrouw is een paar jaar werkzaam geweest in een winkel in Nes. Haar voormalige werkgever had aangifte gedaan, de verdachte zou geld achterover hebben gedrukt. Dat zou ze hebben gedaan door spullen die waren verkocht op de kassa te annuleren en vervolgens het geld in eigen zak te steken.

Inlognaam

De zaak kwam aan het rollen toen bleek dat er een groot verschil was tussen de voorraad die op papier stond en wat er werkelijk aan goederen in de winkel stond. Veel annuleringen zouden zijn gedaan op de inlognaam van de verdachte en op dagen dat zij aan het werk was. De vrouw ontkende in alle toonaarden. Volgens haar was het heel makkelijk om op de naam van een collega op de kassa's in te loggen.

Summier dossier

Ook zouden goederen vaak gescand worden om achter de prijs te komen. 'Ik heb geen dingen gedaan die niet mogen', zei de vrouw. Officier van justitie Petra van der Vliet concludeerde dat het dossier erg summier was. De politie had geen collega's van de verdachte gehoord en er waren geen camerabeelden beschikbaar. Ook was de vrouw nooit op heterdaad betrapt.

Onvolledig onderzoek

Advocate Hilde Terpstra ging nog een stapje verder dan de officier: zij noemde het politieonderzoek 'onvolledig en onzorgvuldig'. 'Het onderzoek schiet aan alle kanten tekort', aldus Terpstra. Zij vond dat haar cliënte moest worden vrijgesproken. Dat was overigens ook het voorstel van de officier. De rechter was het met de advocate en de officier eens.

Tunnelvisie

'Het dossier is gebaseerd op constateringen vooraf, het is te summier om een bewezenverklaring op te baseren', stelde Van der Werff. Zij voegde er aan toe dat er 'vanuit een zekere tunnelvisie' door de politie was gerechercheerd. De verdachte werd vrijgesproken. De voormalige werkgever had een schadevergoeding van ruim 18.000 euro ingediend. Door de vrijspraak was de schadeclaim automatisch niet-ontvankelijk.