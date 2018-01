Gehaaide wisseltruc met totoformulieren: werkstraf

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Leeuwarder heeft in 2015 in verschillende plaatsen in Friesland en in Lelystad en Almere met een gehaaide wisseltruc een aantal winkeliers totoformulieren afhandig gemaakt. De Leeuwarder werd dinsdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf. De man kocht eerst tien goedkope totoformulieren. Daarop wilde hij nog tien duurdere hebben, maar bij het pinnen bleek dat hij niet voldoende saldo had.

Hij gaf vervolgens de goedkope totoformulieren terug aan de winkelier of de baliemedewerker en ging vervolgens vandoor met de dure formulieren. De Leeuwarder schatte dat hij deze truc ongeveer 12 of 13 keer had uitgehaald. Het lukte niet altijd: als de winkelier de duurdere formulieren vasthield tot de pinbetaling was gelukt, moest de man genoegen nemen met de goedkope formulieren.

Uiteindelijk liep hij tegen de lamp omdat er camerabeelden waren van de wisseltruc. De Leeuwarder werd herkend. De politie had acht aangiftes in het dossier opgenomen, met een aanzienlijk totaalbedrag: de Leeuwarder voor ruim 5400 euro aan totoformulieren achterover gedrukt. Hij zei dat hij er zelf niet beter van was geworden: op geen van de formulieren was een prijs gevallen.

De suggestie van de rechter, dat hij de formulieren wellicht heeft doorverkocht, wees de verdachte van de hand. 'Het was voor mezelf', aldus de Leeuwarder. Hij zei dat hij via een vriend de truc op het spoor was gekomen. 'Ik dacht, het is een kick om het te proberen'. Toen de wisseltruc vervolgens ook nog slaagde, kreeg hij de smaak te pakken. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter hield er rekening mee dat de zaak alweer een paar jaar oud was.