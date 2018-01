Auto's in de slip na hagelbui op Sintrale As

Publicatie: di 16 januari 2018 13.58 uur

DE FALOM - Op de Sintrale As – N356 ter hoogte van de Falom zijn dinsdag aan het eind van de morgen twee voertuigen in de slip geraakt. Een hagelbui die rond 11:40 uur over de Sintrale As zorgde voor gladheid op de weg.

Een Renault Megane en een BMW raakten hoogstwaarschijnlijk door de gladheid in de slip en kwamen tegen de vangrail tot stilstand. Alle inzittenden zijn niet gewond geraakt bij de glijpartijen.

De politie en provincie Fryslân zijn ter plaatse gekomen om de situatie veilig te stellen. Berger Boersma heeft de Renault Megane afgesleept en de BMW uit de berm getrokken. Daarna kon de BMW op eigen kracht de weg vervolgen.

