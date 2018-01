19-jarige steelt telefoon bij schoonmaakwerk

Publicatie: ma 15 januari 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige schoonmaker uit Drachten greep zijn kans, toen hij begin september tijdens schoonmaakwerkzaamheden in de kantine van een bedrijf op bedrijventerrein Drachten-Azeven een Samsung Galaxy S5 zag liggen. Eén van de werknemers had het toestel laten liggen. De Drachtster stak de mobiele telefoon in zijn zak. Politierechter Tim Wassink veroordeelde hem maandag tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken voor de diefstal.

De Drachtster had het toestel gereset en zijn eigen simkaart erin gedaan. Kennelijk beviel de Samsung niet, hij ruilde het toestel een paar weken later met een maat voor een ander model. De vriend, ook 19, moest maandag ook terechtstaan voor heling. Hij zit vast voor andere feiten, hij kwam niet naar de rechtbank in Leeuwarden. De schoonmaker is inmiddels geen schoonmaker meer.

In december 2016 werd hij nog veroordeeld voor een reeks vermogensfeiten. Een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur die toen werd opgelegd, moet hij van rechter Wassink alsnog uitvoeren. Zijn kameraad is in de tussentijd veroordeeld voor andere feiten, de helingszaak had toen meegenomen kunnen worden. Volgens de wet moet de rechter daar in een nieuwe zaak qua strafmaat rekening mee houden. De rechter ging er vanuit dat de straf dan niet wezenlijk hoger zou zijn geweest: de 19-jarige kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.