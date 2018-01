Steunfraude: schoonmaakster moet â‚¬ 105.000 betalen

Steunfraude: schoonmaakster moet € 105.000 betalen

Publicatie: ma 15 januari 2018 13.34 uur

LEEUWARDEN - Een 68-jarige inwoonster van Drachten is maandag wegens steunfraude door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De vrouw stond terecht omdat ze aan de gemeente Smallingerland had doorgegeven dat ze naast haar bijstandsuitkering ook nog schoonmaakwerkzaamheden verrichtte. Volgens de dagvaarding had ze dat negen jaar lang verzwegen, maar het dossier van de afdeling Sociale Zaken ging nog veel verder terug, tot 1982.

105.000 euro

Die lange periode kwam ook wel tot uitdrukking in het bedrag dat de gemeente van de Drachtster terugvordert: ze moet maar liefst 105.000 euro terugbetalen. Ze heeft een regeling getroffen: ze betaalt de gemeente 50 euro per maand. De vrouw moest voor een veel kortere periode terechtstaan dan er in werkelijkheid was gefraudeerd, dat had te maken met de verjaring.

Schoonmaakwerk

Officier van justitie Margreeth Meijer had uitgerekend dat het fraudebedrag dat correspondeerde met de negen jaren die op de dagvaarding stonden, tussen de 40.000 en 45.000 moest liggen. De Drachtster heeft jarenlang schoonmaakwerk gedaan op drie adressen bij leden van dezelfde familie. Per maand moet ze daar volgens de officier zo'n 400 euro extra mee hebben opgestreken. De Drachtster ze het had gedaan om uit de schulden te komen.

Royaal geleefd

Na een slecht huwelijk was ze een poosje de weg kwijt geweest. De zaak was na een anonieme tip aan het rollen gekomen. Volgens de tipgever leefde de Drachtster royaal van het extra geld: ze zou rondlopen in mooie kleren en vakanties in het buitenland gehad. Het was de tipgever kennelijk een doorn in het oog. Meteen nadat de zaak naar buiten kwam, had de Drachtster 3500 euro van haar bankrekening gehaald. Dat was geld dat ze van haar zwager had geleend, zei ze.

Bestaansminimum

Meijer wees de vrouw op het kwalijke van de fraude: 'Het is niet eerlijk tegenover mensen die van een bestaansminimum rond moeten komen'. De officier eiste een werkstraf van 120 uur. 'U mag best voelen dat dit absoluut verkeerd is', zei ze. Rechter Maaike de Wit vonniste iets lager, zij hield iets meer rekening met de lichamelijke beperkingen,de al wat hogere leeftijd van de verdachte en het feit dat ze verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat ze heeft gedaan.