Wilders bezoekt kandidaten PVV Achtkarspelen

Publicatie: ma 15 januari 2018 12.52 uur

DRACHTEN - Geert Wilders heeft maandagochtend een bezoek gebracht bij de nieuwe kandidaten van de PVV Achtkarspelen. De ontmoeting vond plaats in Drachten en Wilders bracht zijn felicitaties over en wenste alle kandidaten succes. In de gemeente Achtkarspelen wonen erg veel mensen die op de PVV hebben gestemd en de nieuwe lokale partij maakt daardoor veel kans op zetels in de gemeenteraad. De verkiezingen zijn op 21 maart a.s.

De lijst met kandidaten voor de PVV Achtkarspelen werd ook op deze dag bekendgemaakt:

Harrie Graansma (lijsttrekker) Cees Colson Lieuwe Tiemens Hans van der Laan Jeffrey Graansma Feije Heidstra.