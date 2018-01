Oud-burgemeester Haije Sybesma overleden

Publicatie: ma 15 januari 2018 12.46 uur

DOKKUM - Op 79-jarige leeftijd is zaterdag oud-burgemeester van Dongeradeel Haije Sybesma overleden. Dat heeft de gemeente Dongeradeel maandag bekendgemaakt. Sybesma ging in 1976 als burgemeester aan de slag in Dokkum, de voorloper van de gemeente Dongeradeel, waar hij tot 1999 burgemeester was.

Vanaf 1 januari 2000 werd Sybesma waarnemend burgemeester van de gemeente Kampen tot deze gemeente per 1 januari 2001 fuseerde met de gemeente IJsselmuiden. Van november 2003 tot juli 2004 was Sybesma waarnemend burgemeester van Schiermonnikoog.

Haije Sybesma was volgens de gemeente een markante bestuurder die 26 jaar van zijn leven zich in alle opzichten bestuurlijk sterk heeft gemaakt voor het belang van de inwoners en ondernemers beide gemeenten.