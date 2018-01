Chalets uitgebrand op Zwartkruis bij Noardburgum

Publicatie: ma 15 januari 2018 05.37 uur

NOARDBURGUM - Op het terrein van Zwartkruis zijn zondagnacht twee chalets in vlammen opgegaan. De twee chalets stonden op een afstand van zo'n 100 meter van elkaar. De brandweer van Burgum is rond 4.00 uur met twee blusvoertuigen uitgerukt en bij aankomst stonden de chalets al in lichterlaaie.

De chalet aan de zuidzijde brandde als eerste helemaal uit. Er werd besloten om deze gecontroleerd te laten uitbranden. Ook de andere chalet kan als verloren worden beschouwd. Naast deze chalet staat nog een chalet. Het bluswerk ging bij deze chalet wel door om overslag naar de naastgelegen chalet te voorkomen. Dit is gelukt en rond 5.30 uur kon de brandweer melden dat de derde chalet alleen lichte schade heeft opgelopen door de brand.

Bij de brand raakte niemand gewond. Voor zover bekend stonden de chalets al geruime tijd leeg.